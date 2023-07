Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, nonostante le positive trimestrali e le indicazioni giunte dalle banche centrali (Fed e BCE) circa una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse.Iltermina con un calo dello 0,67%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.537 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,51%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,73%),(-1,29%) e(-0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,31%),(+1,33%),(+1,13%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,09%.Tra i(+13,38%),(+9,28%),(+5,69%) e(+5,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,69%.In perdita, che scende del 5,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72,6 punti; preced. 64,4 punti)15:45: PMI Chicago (preced. 41,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 46 punti).