Webuild, ricavi 1° semestre +18% e utile netto adjusted in calo a 23 milioni

Gruppo Webuild

(Teleborsa) - Nel primo semestre, ilha registrato una performance operativa in crescita:, EBITDA del 15% a 289 milioni ed EBIT del 12% a 139 milioni.attribuibile al Gruppo è pari a(utile pari a 64 milioni nel primo semestre 2022).A livello operativo, Webuild ha registratoper l’intero anno 2023.Buona parte dei nuovi ordini continua a provenire dall’estero in mercati quali l’Australia, paese chiave in cui il Gruppo ha recentemente finalizzato l’acquisizione della società australiana Clough, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e altri paesi dell’Europa.Il portafoglio costruzioni al 30 giugno 2023 ha raggiunto livelli record, attestandosi ad oltre 51 miliardi, e copre il 100% dei ricavi target al 2025.Particolarmente significativa la performance finanziaria, con una, in forte miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 per oltre €835 milioni.Gli ottimi risultati raggiunti nel primo semestre dell’anno, il solido backlog e la strategia commerciale del Gruppo con forte posizionamento in diverse geografie a basso rischio, oltre alla leadership nel mercato domestico, consentono di