ALA, Cerved alza il rating ad A3.1

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha comunicato cheRating Agency ha. L'upgrade riflette: il crescente posizionamento competitivo di ALA all'interno del settore; i positivi risultati economici evidenziati nel FY22, allineati agli obiettivi di Budget; il persistere a fine 2022, nonostante l'operazione di M&A attuata, di un buon equilibrio finanziario (PFN/EBITDA<2,0x).Inoltre, il business plan delinea per i prossimi esercizi unche beneficerà di una crescente domanda di mercato e delle sinergie scaturenti all'acquisizione di SINTERSA, dinamica accompagnata da una conferma di positive performance economiche. Previsto anche il, obiettivo conseguibile secondo l'opinione di Cerved Rating Agency a fronte della storica capacità di ALA di generare flussi di cassa."Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto - ha commentato il- L'upgrading del rating, da B1.1 a A3.1, dimostra la solidità della nostra società sul mercato e ci conferma come operatore leader nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all'uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della difesa. Questoperché dimostra la nostra capacità di mantenere una gestione finanziaria responsabile e una strategia aziendale solida".