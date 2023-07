Borse caute con l'inflazione. Milano corre con le banche dopo stress test

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela in attesa del dato odierno sull'inflazione dell'Eurozona di luglio che dovrebbe risultare ulteriormente in frenata. Vivace il settore bancario sulla borsa milanese dopo i risultati dello stress test condotto da EBA e BCE che hanno evidenziato risultati molto positivi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,12%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un -0,14%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,21%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 31.640 punti.di Milano, troviamo(+1,56%),(+1,54%),(+1,43%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,80%),(+2,53%),(+2,14%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%.