Casta Diva, assemblea approva dividendo in contanti e azioni

Casta Diva Group

(Teleborsa) - L'di(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha, facendo uso di riserve disponibili per 4.032.347,44 euro e di distribuire un dividendo in parte in contanti e in parte in natura attraverso l'assegnazione di azioni ordinarie proprie in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili.Per laè stata approvata la distribuzione di un importo pari a 0,02822 euro lordi per ogni azione ordinaria e a voto plurimo in circolazione (escluse le azioni proprie), utilizzando riserve disponibili. Per laè stata approvata l'assegnazione di azioni ordinarie proprie in portafoglio nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 100 azioni Casta Diva Group ordinarie e a voto plurimo detenute (con arrotondamento per difetto all’unità), con conseguente riduzione delle relative riserve.Considerando il prezzo di chiusura del titolo Casta Diva Group alla data del 12 luglio 2023, pari a 1,200 euro, la componente di dividendo costituita dall'assegnazione di azioni ordinarie proprie è pari a 0,0120 euro per azione. Ilè dunque di 0,04022 euro per azione, con riferimento al medesimo prezzo di Borsa di cui sopra, e corrisponde a un(rendimento) del 3,35% circa."Finalmente, dopo gli anni difficili del Covid, Casta Diva premia i propri azionisti, come annunciato nel Piano Industriale 2023, subito prima della pausa estiva - ha commentato il- L'andamento dell'anno, in linea con il Piano, ci dà, e di poter quindi distribuire a partire dal prossimo 9 agosto i primi 800.000 euro dei 3 milioni di dividendi previsti nel triennio, per un dividend yield (rendimento)del 3,35%, in linea con le migliori performance del nostro mercato".