Cina: cala attività produttiva a luglio, quarto mese consecutivo

(Teleborsa) - Cala l’attività manifatturiera cinese, per il quarto mese consecutivo, confermandosi in zona contrazione, mentreportandosi ai minimi di gennaio.L’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero si è attestato a 49,3 punti, superando i 49,2 punti del consensus ed in lieve rialzo rispetto ai 49 punti precedenti.L’indice PMI non manifatturiero, che include settori come l’edilizia e l’agricoltura, si è attestato a 51,5.Una lettura inferiore a 50 indica una contrazione, mentre una superiore a 50 segnala un’espansione.Sia i nuovi ordini che le vendite all'estero sono diminuite, mentre l'occupazione è rimasta debole.Ilsi è indebolito a quota 51,1, dai precedenti 52.5 punti.