CIR, utile netto di 14 milioni di euro in primo semestre

CIR

(Teleborsa) -, holding della famiglia De Benedetti quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 1.223,1 milioni di euro, in aumento dell'11,9% rispetto al primo semestre del 2022, con dinamiche positive in entrambi i settori di attività del gruppo. L'è ammontato a 170 milioni, in aumento del 15,4% rispetto al corrispondente periodo del 2022, grazie alla crescita del fatturato e della redditività in entrambi i settori in cui opera il gruppo. Ilè stato pari a 14 milioni, a fronte di un risultato a pareggio nel primo semestre 2022.L'ante IFRS 16 al 30 giugno 2023 è sceso a 32,9 milioni rispetto a 81,8 milioni al 31 dicembre 2022 e 95,6 milioni al 30 giugno 2022, grazie alla riduzione dell'indebitamento netto delle controllate, complessivamente pari a 346,9 milioni. La(incluse le controllate CIR Investimenti e CIR International) è significativamente positiva, pari a 314 milioni; la leggera diminuzione rispetto al 31 dicembre 2022, 320,4 milioni, è dovuta all'acquisto di azioni proprie per 7,7 milioni nel corso del periodo.