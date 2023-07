CULTI Milano chiude 1° semestre in perdita. Ricavi +3,6%

Culti Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 11,14 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'è diminuito del 22,4% a 1,82 milioni di euro e ilè negativo per 101 mila euro (vs +870 mila euro nel primo semestre 2022."Il primo semestre 2023 è stato caratterizzato da una crescita che ha visto performare le società del gruppo in maniera positiva rispetto al quadro economico e sociale globale - commenta Culti Milano - Ovviamente leper gli effetti pandemici nel primo trimestre e lahannodi queste aree, ma, nonostante ciò, le società del gruppo hanno potuto contare su una base solida di sviluppo. In termini di marginalità industriale, il gruppo, nonostante la rilevante inflazione che ha colpito i settori strategici per la nostra industria, è migliorata ulteriormente"."Abbiamo pertanto deciso di attuare unalegati soprattutto a consolidare e accrescere le performance commerciali del gruppo - ha aggiunto - Il gruppo continuerà a proseguire la propria strategia di sviluppo commerciale e reddituale di lungo periodo, senza tralasciare nessuna opportunità di crescita della brand awareness globale"La variazione della(negativa per 4,467 milioni) è principalmente conseguente all'acquisizione - avvenuta nei primi mesi dell'anno - del restante 49% di SCENT Company, per un corrispettivo di 2,8 milioni, oltre che agli esborsi finanziari connessi al pagamento dei dividendi (273 mila euro).