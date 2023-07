ESI, commessa da 12,3 milioni di euro per centrale fotovoltaica nel Lazio

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili,"progettazione e costruzione per lavori di una" neldella potenza di 52 MWp, indetta da una primaria utility europea.L'aggiudicazione della gara rimane condizionata alla firma del Contratto di Costruzione, ed è sottoposta alle seguenti condizioni sospensive: definizione delle condizioni contrattuali, firma del contratto, comunicazione ad ESI del Notice to Proceed da parte della utility, si legge in una nota. L'della commessa, pari a circa, sarà di competenza dei successivi dodici mesi a partire dal Notice to Proceed da parte della utility, previsto entro il 30 ottobre 2023."L'aggiudicazione di questa gara ha una: la conferma del posizionamento di mercato di ESI e della sua visibilità anche a livello internazionale attraverso l'aggiudicazione di gare europee - ha commentato l'- la seconda, di natura tecnologica riguarda la dimensione del nuovo impianto che consentirà ad ESI di consolidare un track-record per futuri impianti utility scale"."ESI ancora una volta ha dimostrato di disporre deie di saper innovare - ha aggiunto - Abbiamo fiducia nella capacità e potenzialità della nostra organizzazione e del nostro team e siamo certi di poter beneficiare anche in futuro dei positivi sviluppi attesi nei mercati sempre più sfidanti nei quali operiamo. Stiamo creando con impegno, i presupposti di una crescita sostenibile e di ampio respiro".