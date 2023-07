Eventi e scadenze: settimana del 31 luglio 2023

Lunedì 31/07/2023

CIR

Convergenze

Culti Milano

Eles

Gabetti

Industrie De Nora

Italia Independent

Loews

Monrif

Nexi

NVP

RCS

Saras

Spindox

Martedì 01/08/2023

AirBnb

algoWatt

Almawave

Banca Mediolanum

Caterpillar

Denny's

Digital Value

Fineco

Il Sole 24 Ore

Industrie De Nora

Merck

Mondadori

Mondadori

Nexi

Pfizer

Pininfarina

Reply

Restart

Sysco

Fineco

Mercoledì 02/08/2023

Almawave

Anima Holding

Banco BPM

BPER

Datalogic

doValue

Ediliziacrobatica

Eurogroup Laminations

Ferrari

Ferrari

FNM

Igd

Iveco

Nintendo Co., Ltd

Paypal

Safilo

Technogym

Telecom Italia

Tinexta

United Bancorp

Wiit

Wiit

Yum! Brands

Igd

Giovedì 03/08/2023

Alibaba

Apple

Ariston Holding

Banca Ifis

Banca MPS

Banca Profilo

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

BFF Bank

Buzzi Unicem

Cairo Communication

Carel Industries

Comer Industries

Dropbox

ENAV

Expedia

FILA

Gefran

Hyatt Hotels

Illimity Bank

Intercos

Intred

Kellogg

Moderna

Motorola Solutions

Nusco

Piquadro

Salcef Group

Ferragamo

Sanlorenzo

Toyota Motor

Tripadvisor

TXT E-solutions

Warner Bros Discovery

Westrock

Telecom Italia

Venerdì 04/08/2023

Alkemy

Goodyear Tire & Rubber

Innovatec

Interpump

MARR

Masi Agricola

Medica

Openjobmetis

Saccheria F.Lli Franceschetti

Svas Biosana

Tesmec

Banca MPS

Sabato 05/08/2023

Generalfinance

(Teleborsa) -- Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich meeting- Filippine - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Manila, il Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr. Pronuncia un discorso inaugurale all'evento "A new Era of EU-Philippines Relations, driven by Stronger Trade and Investment for a sustainable future"- Altre Istituzioni finanziarie; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Conti finanziari settoriali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Regolamento BOT- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Approvazione del Bilancio Semestrale abbreviato e della Relazione Intermedia sulla Gestione relativamente al 1° Semestre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Bilancio finanza pubblica della Francia- Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi09:00 -- Nell'Aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Interviene il Mnistro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto10:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie della Camera svolge l'audizione del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni13:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir - svolge l'audizione dell’amministratore delegato e direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo14:30 -- La Presentazione dei Risultati semestrali 2023, si terrà presso la sede Cassa Depositi e Prestiti a Roma. Saranno presenti il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Giacomo Lasorella,- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H23 e conference call- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo15:45 -- Appuntamento: Conferenza stampa online per la presentazione dei risultati finanziari del I semestre 2023. La conferenza sarà presieduta da Alessandro Foti, AD e DG FinecoBank- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 202308:15 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sugli esiti della riunione del Consiglio Ambiente dell'Unione europea del 20 giugno 202308:30 -- A Palazzo San Macuto, le Commissioni parlamentari di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati di Camera e Senato svolgono l'audizione del commissario straordinario Inail, Fabrizio D'Ascenzo14:00 -- La Commissione Trasporti, in merito all'indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030, dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, svolge l'audizione del garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir - svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco17:15 -- Torino - Visita al Polo 900 del Presidente Mattarella- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2023- Appuntamento: Webcast audio e conference call sulla divulgazione dei risultati con analisti finanziari- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Risultati del II trimestre e I semestre 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- Risultati di periodo14:30 -- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2023- Ita-coin; €-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia08:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge l'audizione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso11:00 -- Evento online organizzato dall'Università Bocconi a Milano. Interverranno, tra gli altri, Francesco Billari (Rettore Bocconi) e Fabio Panetta (Membro del Comitato esecutivo della BCE)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2023- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Conference Call per la Presentazione dei Risultati del Primo Semestre 2023 - h 15.00- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Approvazione del Bilancio Semestrale abbreviato e della Relazione Intermedia sulla Gestione relativamente al 1° Semestre 2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo11:00 -- Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati economico - finanziari del Gruppo TIM al 30 giugno 2023- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - S&P Globalpubblica la revisione del merito di credito- Belgio e Svezia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Bulgaria e Danimarca - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Bosnia Erzegovina - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Luglio 2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale09:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati del Primo Semestre 2023 con il CEO, Luigi Lovaglio- Appuntamento: Presentazione analisti