Gentili Mosconi presenta il Bilancio di Sostenibilità 2022

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, hapubblicato dal gruppo. Inoltre, quest'anno ha assunto la, status per cui si impegna a perseguire gli obiettivi aziendali di beneficio comune per continuare a creare un impatto positivo sul proprio ecosistema, valorizzando il benessere e la crescita di collaboratori e fornitori.Con il suoalimentato esclusivamente con- l'unico nel distretto comasco - nel 2022 Gentili Mosconi ha evitato l'emissione di circa 90 tonnellate di Co2, grazie all'energia rinnovabile autoprodotta che nell'anno è aumentata del 23%. In linea con gli obiettivi di medio periodo illustrati nel report, per il 2024 conta di ampliare i suoi spazi industriali aprendo una nuova sede di 4000 mq complessivi, alimentata da energia rinnovabile nella quale l'azienda riunirà i tre magazzini di cui attualmente dispone."Creare bellezza attraverso processi produttivi sostenibili e fornitori altamente selezionati che condividono i nostri principi etici è da sempre tra i nostri obiettivi primari - afferma il- I brand del settore Fashion & Luxury richiedono flessibilità nel creare prodotti sempre diversi, di elevata qualità e nel massimo rispetto della sostenibilità. Gentili Mosconi vuole essere un. Da anni coinvolgiamo i nostri stakeholder nella rendicontazione del bilancio di sostenibilità e in tutte le iniziative che rendono omaggio alla cultura del territorio comasco, la cui expertise è riconosciuta in tutto il mondo e che oggi più che mai dobbiamo tutelare per le future generazioni".Tra le altre cose, Gentili Mosconi è impegnata a collaborare con la propria filiera per il raggiungimento degli obiettivi ambientali legati all'eliminazione delledai processi, si è impegnata ad incrementare l'utilizzo di, ha registrato una diminuzione del quantitativo dei materiali destinati a essere distrutti e continua a investire nello sviluppo delle competenze dei dipendenti e delle nuove generazioni.