Giappone, vendite dettaglio giugno in linea con attese

(Teleborsa) - In aumento a giugno le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal, le vendite sono salite del 5,9% su base annuale dopo il +5,8% di maggio. Le stime degli analisti erano per una crescita del 5,9%.Su base mensile le vendite sono scese dello 0,4%.Quanto alle, riportano un -1,8% su anno ed un -0,6% su mese. Lehanno evidenziato così un incremento dello 0,2% tendenziale mentre sono calate dello 0,3% su mese.