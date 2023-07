Heineken taglia guidance annuale dopo debolezza in Asia

Heineken

(Teleborsa) -, colosso olandese della birra, ha registratopari a 17.436 milioni di euro nella, in crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (crescita organica al 5,5%). Ildi birra è diminuito organicamente del 5,6% rispetto allo scorso anno; l'effetto cumulativo delle azioni di determinazione dei prezzi intraprese e un contesto economico difficile ha portato a un calo organico del 7,6% nel secondo trimestre. L'è diminuito del 22,2% a 1.611 milioni di euro, mentre l'è sceso dell'8,6% a 1.156 milioni di euro.I risultati deludenti sono stati determinati principalmente dai risultati sfidanti nella"Nella seconda metà,fino a un calo a una sola cifra - ha commentato il CEO Dolf van den Brink - Sulla produttività ci aspettiamo una significativa accelerazione rispetto ai 200 milioni di euro di risparmio lordo del primo semestre. Nel complesso, prevediamo una forte inversione di tendenza nella crescita dell'utile operativo nella seconda metà".La società olandese ha affermato cheuna crescita dell'utile operativo tra zero e mid-single-digit (in precedenza aveva previsto una percentuale mid- to high- single-digit).