Intrum finalizza con Central SICAF cessione immobile in Versilia

Covivio

(Teleborsa) -, società di intermediazione immobiliare controllata da Intrum Italy,, società sotto la direzione e coordinamento di, proseguono la loro collaborazione conad un investitore italiano per un controvalore diLa vendita dell’immobile a(Servizi Tecnologici), attualmentea un primario operatore delle telecomunicazioni, è stata perfezionata ai valori massimi del mercato di riferimento."Siamo molto soddisfatti di avere finalizzato, insieme al nostro partner Central SICAF, questa operazione di vendita di un asset con destinazione atipica rispetto al contesto del principale centro turistico della Versilia", ha commentato, General Manager di Intrum Italy., CEO di Central SICAF, ha aggiunto !questa transazione rappresenta un segnale confortante di come l’investimento immobiliare in località turistiche di prestigio rappresenti, anche in contesti di mercato volatili e complicati, una valida alternativa in un’ottica di diversificazione di portafoglio al fine di migliorare l’efficienza dell’asset allocation e l’ottimizzazione del profilo rischio/rendimento".