Marcolin, utile 1° semestre sale a 15,5 milioni di euro. Vendite +8,8%

(Teleborsa) -, azienda tra i leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, ha chiuso ilconpari a 308,7 milioni di euro, con un incremento del 8,8% a cambi correnti (+8,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, "a conferma della strategia di business adottata dall'azienda negli ultimi anni, capace di registrare risultati positivi nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico molto complesso", si legge in una nota.Particolarmente positiva la performance in un mercato ad alto potenziale come quello(+125,4% a cambi correnti e +125,3% a cambi costanti). Migliora anche l'area(+8,7% a cambi correnti e +9,3% a cambi costanti). In linea con il primo semestre 2022 la performance nel continenteche, insieme a quello europeo, rappresenta il principale mercato.L'ha raggiunto l'ammontare di 51,2 milioni di euro, facendo segnare un incremento del 26,4%. L'si attesta al 16,6% delle vendite nette (rispetto al 14,3% del primo semestre 2022. Ilè pari a 15,5 milioni di euro, in incremento rispetto al risultato netto di 8,8 milioni di euro dei primi sei mesi del 2022.