MEF conferma validità stime DEF: target crescita PIL 2023 all'1%

(Teleborsa) -. E' quanto asscura il, nel giorno in cui l'Istat ha certificato unanel secondo trimestre dell'anno, peggio di Francia e Germania., nel secondo trimestre del 2023, dopo che nel primo trimestre dell’anno la crescita era risultata positiva in misura dello 0,6%. In termini di, per il 2023 la crescita si attesta nel secondo trimestrein leggera discesa rispetto al valore del primo trimestre, che era stato pari allo 0,9%.Il MEF precisa ancora cheil target di crescita. previsto per quest'anno attorno all'1%, mentreapprezzate e riconosciute come valide in ambito internazionale"."L'arretramento del PIL nel secondo trimestre stimato dall'Istat, lievemente superiore alle più recenti stime interne, appare principalmente, mentre i, seppure a un ritmo più moderato", sottolinea il MEF, ricordando che "sui risultati hanno influito, in particolare, la flessione del ciclo internazionale dell'industria, ile l'impatto della fase prolungata di rialzo dei prezzi sul; in Italia, come nel resto d'Europa, laà stata una delle conseguenze negative del conflitto in corso, che continua a rappresentare il principale fattore d'incertezza"."In ogni modo - conclude il Ministero - tale dato allo stato; questo obiettivo di crescita è ancora pienamente alla portata e si continuerà a perseguirlo."Il Governo continuerà ad operare pera sostegno della crescita e per favorire l'ulteriore discesa dell'inflazione" conclude la nota del dicastero di Via XX Settembre.