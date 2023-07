Monrif, la perdita si allarga a 3,1 milioni di euro nel primo semestre

Monrif

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva in qualità di holding nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, dell'ospitalità e immobiliare, ha registrato nel primo semestre 2023pari a 71,7 milioni di euro, rispetto a 74,8 milioni dell'analogo periodo del 2022. Ilè stato pari a 25,7 milioni di euro, contro 26,1 milioni dell'analogo periodo del 2022 (-1,7%); nel primo semestre 2023 sono usciti in prepensionamento 27 dipendenti.Ilè pari a 5 milioni di euro, rispetto a 4,7 milioni registrati al 30 giugno 2022, con un incremento del 5,7%. Il risultato di periodo evidenzia unadi 3,1 milioni di euro, rispetto alla perdita consolidata di 2,4 milioni del 1° semestre 2022."In un contesto che continua a essere complesso, sono soddisfatto dell'impegno del Gruppo Monrif nel conseguire i risultati al 30 giugno 2023, che evidenziano il rispetto del budget e delle linee guida definiti dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo - ha commentato il- In particolare, ilregistra risultati significativamente superiori a quelli dei principali competitor, con un incremento delle Pagine Viste, nel periodo gennaio 23 - luglio '23, di oltre il 40%. Il piano di prepensionamenti prosegue la sua realizzazione in linea con le previsioni. I recenti accordi per la stampa de Il Corriere Romagna, che si aggiungono a quelli con il Gruppo GEDI, hanno portato alla saturazione degli impianti ottimizzando l'efficienza del nostro sistema produttivo"."Il settore alberghiero registra performance molto positive con una tariffa media che risulta superiore di circa il 22% rispetto al 2022 - ha aggiunto - Con laandremo ad arricchire la nostra offerta, nell'ottica di espansione di questo comparto come da obiettivi prefissati. Infine, mi auspico che siano rapidamente recepite le proposte per il rilancio del settore editoriale, con una maggiore valorizzazione dei contenuti editoriali su carta e online, una ulteriore liberalizzazione della rete e un piano straordinario per l'assunzione di giovani, favorito dalla modifica delle norme sui prepensionamenti dei giornalisti che preveda l'obbligo di turnover".Lacalcolata secondo i principi del Gruppo e al netto dell'effetto rappresentato dall’IFRS 16, evidenzia un indebitamento di 52,3 milioni rispetto a 54,3 milioni del 31 dicembre 2022.