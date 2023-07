Neet, incentivo per le assunzioni: Inps dà il via alle domande

(Teleborsa) - Unper i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggettinel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2023. È disponibile da oggi sul sito dell'Inps il modulo domanda online "NEET23" mediante il quale i datori di lavoro interessati potranno prenotare le risorse destinate a finanziare l'incentivo.La misura, introdotta dal(decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuta a domanda, per 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per nuove assunzioni di giovani che: alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET); siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.L'incentivo spetta per lecon contratto a tempo indeterminato, anche di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.Si tratta di un, da parametrare alla retribuzione erogata al nuovo assunto e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall'utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sul'’intera posizione debitoria del datore di lavoro. È corrisposto, a domanda, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. L'incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, il beneficio fruibile rimarrà condizionato all’orario inizialmente previsto. Viceversa, in caso di diminuzione dell’orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.In Italia i Neet sono circa 1,7 milioni pari al 19% della popolazione fra 15 e 29 anni.