RCS, utile in crescita a 30,3 milioni di euro nel primo semestre

RCS MediaGroup

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 439,2 milioni di euro (in calo rispetto ai 445,7 milioni del primo semestre 2022). I ricavi, che ammontano nel complesso a 101 milioni, rappresentano circa il 23% dei ricavi complessivi. I ricaviammontano a 179,4 milioni (vs 175,1 milioni del primo semestre 2022), mentre i ricavia 165,5 milioni (vs 178,5 milioni, con una flessione riconducibile al calo dei ricavi da opere collaterali e dei ricavi diffusionali a mezzo stampa, parzialmente compensato dalla crescita dei ricavi da abbonamenti digitali).L'è positivo per 70,5 milioni (60,6 milioni nel primo semestre 2022). Ilè pari a 30,3 milioni (24,2 milioni al 30 giugno 2022) risulta in incremento di 6,1 milioni.A fine giugno le testate del gruppo raggiungono unadi 939 mila abbonamenti, 535 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano in edicola, 211 mila per Gazzetta, 123 mila per El Mundo e 70 mila per Expansion.Al 30 giugno 2023, l'è pari a 69,4 milioni (31,6 milioni al 31 dicembre 2022). La variazione è principalmente determinata dagli esborsi per la distribuzione dei dividendi per circa 31 milioni e per gli investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per circa 13 milioni, compensata parzialmente dall'apporto positivo della gestione tipica per circa 6 milioni che risente degli attuali tempi di incasso dei crediti di imposta previsti a favore del settore editoriale e della dinamica del circolante anche per la stagionalità del suo andamento.Il gruppo ritiene che sia possibiledi conseguire nelmargini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2022, con una generazione di cassa nel secondo semestre, migliorando a fine anno la posizione finanziaria netta rispetto a fine 2022.