RdC: INPS: "Prorogato per nuclei non occupabili fino a fine anno"

(Teleborsa) -rimbalzate dallo scorso weekend per ilcon cui l'Istituto avrebbe comunicato a 170 mila famiglie la sospensione del. Polemiche in buona parte alimentate dal M5S, che vede nel RdC una misura bandiera della sua azione politica, e sfociate nell'accesissimaE così l'Istituto di previdenza ha precisato stasera che,contro la povertà, fragilità ed esclusione sociale e lavorativa (ADI e SFL), "leprevedono che, per alcuni(e comunque non oltre il 31 ottobre) possa pervenire una comunicazione di"."Per questi nuclei presi in carico dai servizi sociali la fruizione del, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il", sottolinea l'INPS, confermando di aver già ricevuto da parte del Ministero del Lavoro 88.000 comunicazioni a riguardo-"L’ipotesi dellafamiliari i cui componenti sono statie per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali". Per questi nuclei - prosegue - "sarà possibile accedere alla", giacché "l'’obiettivo di questa misura è l’inserimento al lavoro, garantendo al contempo un supporto economico pari a 350 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità". "Per accedere alla misura, oltre a presentare una domanda - si sottolinea - è, che sarà illustrato in una video guida messa a disposizione dall’Istituto"."Coloro che sono stati già avviati ai centri per l’impiego e risultano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione - precisa l'INPS - potranno proseguire nel loro percorso. Ai fini del, infatti, potranno essere"., i nuclei al cui interno sono presenti persone, ovvero componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, saranno potenzialmentenuova misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale", conclude l'Istituto, assicurando che l'obiettivo è "garantire a ciascuno, in relazione ai propri bisogni, il beneficio economico e il supporto necessario nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa".