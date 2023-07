Safilo e Alpargatas rinnovano accordo su marchio havaianas

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, haper il design, la produzione e la distribuzione delle montature da vista e occhiali da sole afino al 31 dicembre 2028."Brand particolarmente noto in Brasile, Italia e nella penisola iberica, havaianas si integra pienamente nella nostra strategia di portafoglio che punta a offrire marchi caratterizzati anche da una forte rilevanza locale - ha dichiarato l'- Inoltre, grazie al suo DNA riconoscibile per il sapore estivo, havaianas è perfetto per raggiungere ottimi risultati nella categoria degli occhiali da sole e rappresenta un".