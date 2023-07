Seco inclusa da Gartner nell'Hype Cycle 2023 per l'Edge Computing

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha annunciato il proprioall'interno del report "", recentemente pubblicato, sotto la categoria "Edge Asset Life Cycle Management".Seco è stata menzionata, con riferimento a soluzioni che abilitano i clienti ad avere maggiore controllo e visibilità sull'infrastruttura distribuita dei propri dispositivi di edge computing (gateway intelligenti, edge server, IoT embedded device)."Siamo entusiasti di vedere riconosciuto il potenziale della nostra offerta all'interno di un Hype Cycle di Gartner: rappresenta la. Gli sforzi che abbiamo dedicato in questi anni per costruire la nostra piattaforma CLEA ci consentono oggi di essere ottimamente posizionati, con una proposta di valore che permette ai nostri clienti di scalare più rapidamente i propri progetti di digitalizzazione e abilitare nuovi modelli di business", ha dichiaratodi Seco.