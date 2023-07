Sostenibilità, Snam aderisce al Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico Tech4Planet

(Teleborsa) -aderisce in qualità di corporate partner aper favorire l'accesso al mercato e sostenere la crescita di nuove imprese, concepite all'interno di laboratori di ricerca e dedicate alla sostenibilità ambientale. Tech4Planet investe in progetti di ricerca scientifica nati in ambito universitario, con focus nei settori energytech, circular economy, sustainable manufacturing, smart mobility e water management. Il Polo coinvolge primari player industriali nel settore dell'energia e si avvale del contributo, in qualità di Promotori Scientifici, dei Politecnici di Milano, Torino e Bari, che cooperano con le aziende coinvolte nella ricerca di progetti ad alto impatto di mercato che abbiano anche un effetto catalizzatore per le regioni del Sud Italia.In particolare, il contributo disi concentrerà nell'per sostenere progetti di nuove startup che sviluppano soluzioni o servizi innovativi per la sostenibilità energetica e potrà quindi avere accesso alla fase di Tech Incubation tramite la partecipazione a PoC (Proofs of Concept - prototipazioni) e Business Creation, con l’obiettivo di valutare nuovi business attraverso un'analisi che si concentra sul business plan e business model della startup. Inoltre, Snam potrà beneficiare di un osservatorio privilegiato sulle nuove opportunità che CDP Venture Capital attraverso Tech4Planet sta valutando e, se di interesse, potrà co-investire nelle startup selezionate dal Polo.Al fine di giocare un ruolo attivo in questa partnership, Snam ha nominato un proprio esperto all'interno dello Scientific Advisory Committee di Tech4planet."Siamo onorati di diventare corporate partner di CDP Venture Capital attraverso l'ingresso in Tech4planet e riteniamo strategica per Snam la presenza in questo network per promuovere, supportare ed accelerare l’innovazione nell’ambito delle tecnologie verdi. Inoltre, riteniamo di poter portare un grande valore aggiunto, agendo come membro attivo nella partnership e fornendo accesso alle innovazioni che stiamo sviluppando internamente all’azienda, e che potrebbero tramutarsi in scale up o in future collaborazioni", ha dichiaratoL'adesione a questa iniziativa consentirà a Snam di aumentare la propria visibilità su opportunità di investimento monitorate dal fondo in una fase preliminare, quindi con potenziale incremento dell'ingaggio nele altre attività di sviluppo tecnologico del team R&D di Snam. Allo stesso tempo, Snam potrà sottoporre all'attenzione del fondo nuove opportunità di investimento per garantire seguito alle attività di sviluppo tecnologico e creazione di nuovi business in valutazione. Negli ultimi tre anni, Snam ha avviato numerose attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nell'ambito della decarbonizzazione, spaziando tra temi riguardanti l'intera catena del valore dell'idrogeno e della CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage), tramite un team dedicato.Ilt rientra nella strategia di azione del fondo diche investe in tutta la filiera del Trasferimento Tecnologico con la creazione di Poli Nazionali che federano le principali Università e i Centri di ricerca di eccellenza per individuare e finanziare le migliori tecnologie deep tech.Ad oggi sonociascuno concentrato su un mercato specifico: RoboIT per la Robotica e l'Automazione Industriale, Extend per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in ambito biofarmaceutico, Galaxia per le nuove imprese dedicate al settore dell’Aerospazio, Farming Future per l'AgriFood Tech e Tech4Planet in ambito sostenibilità ambientale. Parallelamente il fondo investe in fondi settoriali per potenziare la crescita delle migliori aziende sul mercato. Un approccio di sistema che fa leva sulle opportunità più promettenti della ricerca italiana per far nascere nuove generazioni di imprenditori e di investitori.