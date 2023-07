Spindox, ricavi ed EBITDA in netta crescita nel primo semestre

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology, ha chiuso idell'esercizio 2023 con unpari a 49,4 milioni di euro, in crescita del 27,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'ammonta a 3,6 milioni di euro, in crescita del 26,2% rispetto al 30 giugno 2022, con una marginalità pari al 7,4% sul valore della produzione (era del 7,4% anche nei primi sei mesi del 2022).L'al 30 giugno 2023 risulta pari a 5,8 milioni di euro, rispetto a un valore pari a 3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022."Il trend di crescita che ha caratterizzato Spindox negli ultimi cinque anni si conferma e anzi si rafforza in misura significativa in questa prima metà del 2023, che fa segnare un +27,1% del valore della produzione rispetto allo stesso periodo del 2022 - ha dichiarato la- Si dimostra, una volta di più, la capacità del gruppo Spindox di"."Ciò- ha aggiunto - Particolarmente sostenuta appare la crescita dei servizi rivolti ai comparti manifatturiero, della distribuzione e dell’industria automobilistica, oltre a quello della logistica e dei trasporti. Un'ulteriore conferma riguarda l'ottima performance dei servizi che il gruppo offre nell'ambito della cybersecurity, attraverso la controllata Oplium Italia".