Tessellis, aumento di capitale sottoscritto al 78,8%

Tessellis

(Teleborsa) -, gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali, ha comunicato cheavente a oggetto massime 61.790.090 azioni ordinarie di nuova emissione. In particolare, a seguito del collocamento presso terzi interessati, sono state sottoscritte ulteriori 1.750.000 azioni Tessellis, pari al 2,832% delle azioni offerte nel contesto dell'aumento di capitale.Tenuto conto anche delle 37.868.445 azioni Tessellis sottoscritte durante il periodo di offerta in opzione, pari a circa il 61,28% del totale delle azioni in offerta; delle n. 2.848.879 azioni sottoscritte ad esito del periodo di esercizio dei diritti di opzione acquistati durante l'asta dell’inoptato, pari al 4,610% delle azioni in offerta; e della sottoscrizione delle azioni inoptate oggetto degli impegni di sottoscrizione già formalizzati con soggetti terzi, pari a complessive 6.229.588 azioni, rappresentative del 10,081% delle azioni in offerta, risultano pertantoAd esito dell'aumento di capitale, l'OpNet risulta titolare di una partecipazione pari al 59,26% del capitale sociale della società.