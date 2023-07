TISG neutralizza emissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 generate nel 2022

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha compiuto un ulteriore passo verso la decarbonizzazione e hagenerate nel corso dell'esercizio 2022.L'iniziativa si inserisce nelche prevede, tra l'altro, la significativa riduzione delle emissioni grazie all'installazione di impianti fotovoltaici a copertura di tutte le superfici disponibili dei cantieri di Marina di Carrara e La Spezia, che nella stagione estiva soddisfano la quasi totalità del fabbisogno energetico. Previste anche iniziative a favore del benessere dei dipendenti e per supportare i fornitori.La neutralizzazione delle emissioni di CO2 è avvenuta tramite l'generati dal progetto di energia idroelettrica VCS 535 – Akocak Hydroelectric Power Plant in. L'obiettivo è generare energia rinnovabile dalle acque correnti del fiume Karadere, nella regione del Mar Nero orientale. Tra i benefici ambientali, il progetto prevede la riduzione di 144.681 tonnellate di emissioni CO2 e l'immissione in rete di 257.440 GWh di energia rinnovabile ogni anno."Continuiamo a lavorare con serietà e costanza per contribuire alla realizzazione di un'economia più sostenibile - ha commentato l'AD- La lotta al cambiamento climatico rappresenta un commitment fondamentale del nostro modello di business ed è uno dei pilastri della strategia ESG che il Gruppo sta portando avanti con grande convinzione".