Vicenzaoro Semptember 2023 è già sold-out: dall'8 al 12 settembre a Vicenza

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, il salone internazionale di(IEG), tornanel quartiere fieristico di Vicenza con tantissime novità di alta gioielleria e produzioni orafe, ma anche diamanti e pietre preziose, componenti e semilavorati, servizi di packaging e visual merchandising e un’area dedicata all’orologio contemporaneo.UN evento che è punto di riferimento per un settore che, nel primo trimestre 2023, ha registrato una, trainato dall’export, ed una, in base ai dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Federorafi, a differenza di altri settori della manifattura Made in Italy, che mostrano un arretramento.Germania, Turchia, Cina, India e Tailandia sono i Paesi più rappresentati dai brand espositori provenienti dall’estero, cheespositiva.sarà rappresentato da tutti i(Arezzo, Vicenza, Valenza e Campania), che valorizzeranno le eccellenze di prodotto e servizio sulle quali si concentrerà il business matching deicoinvolti nel programma di incoming attivato con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE, in arrivo da tutto il mondo e in particolare dacon diverse aziende in lista d’attesa, in particolare per la community ICON dedicata alla gioielleria di alta gamma. Per queto IEG ha messo a disposizione tutti gli spazi disponibili, comprese le sale convegni. In fiera anche i progetti speciali firmati dalla Regione Veneto e dalla Regione Sicilia, che espongono mostre collettive con le proprie eccellenze orafo-gioielliere.Vicenzaoro rinnova anche lecon l'offerta di: hotel a prezzi convenzionati, tariffe ridotte per voli con le compagnie aeree del gruppo Lufthansa e biglietti di tratte nazionali di Trenitalia, servizi di navetta gratuita dagli aeroporti di Venezia e di Verona, flussi agevolati in entrata e in uscita dalla fiera, con il nuovo orario di apertura dalle 10 alle 19., grazie con la, che offrirà un percorso multisensoriale ricco di iniziative, tra storia, arte, musica, cultura e tipicità enogastronomiche. Già disponibile sulla App “TJGC-VICENZAORO” la lista degli espositori e i servizi al visitatore.La manifestazione vede la partecipazione di tutte le voci del settore, istituzioni e associazioni di categoria, da Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera ad Assogemme, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e CIBJO, che contribuiscono all’agenda della manifestazione e ai talk in programma per le cinque giornate del salone internazionale del gioiello e dell’oreficeria di IEG.