VNE ammessa in Borsa. Debutto il 2 agosto

(Teleborsa) - Leemesse dal, che fornisce servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche, sono statecon decorrenza dal 31/07/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 02/08/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.Come già emerso , VNE sbarca a Piazza Affari con unadi circa 12,7 milioni di euro, dopo aver3,1 milioni di euro, mentre ildi collocamento è pari a 4,08 euro per azione. Il flottante si attesta al 24,45% (escluse le Price Adjustment Shares - PAS non oggetto di ammissione alle negoziazioni).