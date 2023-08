BMW aumenta guidance 2023 ma segnala che problemi a supply chain continuano

BMW Group

(Teleborsa) -prevede uno "" nel business durante la seconda metà dell'anno, dopo una solida performance operativa nella prima metà del 2023, anche grazie alla "forza continua degli ordini" e a un "previsto miglioramento della disponibilità dei veicoli premium". Lo si legge in una nota del gruppo tedesco che ha migliorato la guidance delper il segmento automobilistico per l'intero anno 2023 a 9-10,5% (precedentemente: dall'8% al 10%) e ilper il segmento automobilistico al 18-22% (precedentemente: dal 15% al 20%).Inoltre, prevede che ilnel segmento automobilistico supererà i 6 miliardi di euro per l'intero anno 2023, tenendo conto dei maggiori investimenti nella trasformazione verso l'elettromobilità e dell'aumento delle scorte per garantire la necessaria fornitura di veicoli ai mercati.Tuttavia, BMW prevede che leper i fornitori a causa dell'e della"continueranno ad essere un ostacolo nella seconda metà dell'anno".BMW ha prodotto un margine EBT di gruppo del 12,6% per la, all'11,3% nel secondo trimestre 2023. Il segmento automobilistico ha registrato vendite di 1,2 milioni di unità nella prima metà dell'anno, che rappresentano una crescita del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il segmento Automotive ha registrato un margine EBIT del 10,6% nella prima metà dell'anno, al 9,2% nel secondo trimestre 2023.