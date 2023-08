Borse europee in ribasso con timori per flessione settore manifatturiero

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

A2A

Campari

Iveco

Nexi

Stellantis

Banca Mediolanum

Banca MPS

Brembo

Antares Vision

Webuild

Fincantieri

Saras

MutuiOnline

Illimity Bank

Piaggio

(Teleborsa) -, dopo che l'indice definitivo Purchasing Managers' Index (PMI) per la zona euro ha accertato che. Gli esperti hanno mostrato particolare preoccupazione per la flessione del settore manifatturiero tedesco, che si è aggravata all'inizio del terzo trimestre.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,19%. Lieve calo dell', che scende a 1.956 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +165 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con ilpari al 4,12%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,70%, senza slancio, che negozia con un -0,13%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,67%., si muove sotto la parità il, che scende a 29.536 punti, con uno scarto percentuale dello 0,37%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 31.560 punti. In frazionale calo il(-0,49%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,17% (dopo i risultati positivi della controllata TIM Brasil). Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,81% (upgrade a Buy da parte di Banca Akros). Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98% (dopo i conti del secondo trimestre in linea con la guidance). Vendite su, che registra un ribasso del 2,40%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%. Tentenna, che cede l'1,33%.Tra i(+1,71%),(+1,63%),(+1,29%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,62%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,09%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,07%.