BP aumenta dividendo nonostante crollo dell'utile nel secondo trimestre

(Teleborsa) -, colosso britannico del settore energetico, ha registrato un(la definizione di utile netto della società) pari a 2,6 miliardi di dollari nel, rispetto ai 5 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 8,5 miliardi dello stesso periodo del 2022. Rispetto al primo trimestre 2023, il risultato riflette: margini di raffinazione "significativamente inferiori", un livello significativamente più elevato di attività di turnaround e manutenzione e un debole risultato di trading del petrolio; minori realizzazioni di petrolio e gas; e un "eccezionale risultato" di marketing e trading di gas, seppur inferiore al primo trimestre. L'underlying replacement cost profit hadi 3,5 miliardi di dollari, secondo un consensus fornito dalla società.Per il secondo trimestre, BP ha annunciato unper azione ordinaria di 7,270 centesimi, con un incremento del 10%. Inoltre, rimane impegnata a utilizzare il 60% del flusso di cassa in eccesso del 2023 per il riacquisto di azioni proprie, a condizione di mantenere un solido rating creditizio investment grade. Infine, intende eseguire un ulterioreda 1,5 miliardi di dollari prima di riportare i risultati del terzo trimestre."Un altro quarto di performance durante la trasformazione - ha commentato il- La nostra performance underlying è stata resiliente con una buona delivery di cassa, durante un periodo di significativa attività di turnaround e margini più deboli nella nostra attività di raffinazione. Stiamo realizzando la nostra strategia al ritmo: abbiamo avviato due importanti progetti di petrolio e gas per aiutare a mantenere il flusso di energia oggi e stiamo accelerando la nostra trasformazione attraverso i nostri cinque motori di crescita di transizione. E stiamo offrendo agli azionisti un aumento del nostro dividendo e l'annuncio di un ulteriore riacquisto di azioni proprie. Ciò riflette la, nonché i continui progressi nella riduzione del numero di azioni".