Cambio politica PNRR, Pacifico: "Passaggio imprescindibile per scuola di qualità"

(Teleborsa) -italiano sulla gestione dei fondi dele del piano REPowerEU, in fase di revisione per giungere ad una nuova proposta alla Commissione europea. La nuova linea è contenuta Rapporto approvato dalla Cabina di regia Pnrr il 27 luglio., in particolare il, gli avanzamenti ildegli insegnanti ed i posti negliPer gli asili nido - ha spiegato il Ministro Fitto - c'è un ulterioredi euro perentro il 31 dicembre 2025. Nel 2023/2024 è prevista l’attivazione delper partecipare ai concorsi e ilentro il 2025. Si intende poi iper gli insegnanti con un aumento di 5.650 euro al tabellare per chi supera positivamente tre percorsi triennali di formazione e unda definire in contrattazione tra il 10 e il 20% della retribuzione per chi supera positivamente un percorso formativo incentivante triennale."Il nostro sindacato rompe gli indugi e chiede pubblicamente già da oggi l’introduzione del doppio canale di reclutamento, con assorbimento dei precari direttamente da graduatorie Gps, l’indennità di vacanza contrattuale piena, come previsto dalla legge e non di appena l’1,5%, il tavolo per la definizione dei criteri di gestione della formazione incentivante", afferma, presidente nazionale, definendoli "passaggi imprescindibili per una istruzione finalmente di livello qualitativo alto e in linea con i sistemi scolastici più moderni dell’Unione europea"."In nessun Paese si conta un precario ogni quattro dipendenti - ricorda il sindacalista - uno stipendio ben al di sotto dell’inflazione dichiarata e una mancanza di valorizzazione generale del personale scolastico a cui viene assegnato il delicato compito di formare le generazioni del futuro”.