Cina, PMI Caixin manifatturiero luglio scende a 49,2 punti

(Teleborsa) -. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/S&P Global, il PMI manifatturiero è sceso a luglio 2023 a quotadai 50,5 precedenti, portandosi quindi sotto la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti. Gli analisti si aspettavano 50,3 punti."È stata la, indicando che il settore si sta indebolendo", ha commentato Wang Zhe, Senior Economist presso Caixin Insight Group.- ha spiegato - Il mercato è stato tiepido, con una domanda fiacca e l'offerta si è ridotta di pari passo. Le letture per il totale dei nuovi ordini e della produzione sono state le più basse rispettivamente da dicembre e gennaio. In particolare, i nuovi ordini di esportazione sono diminuiti bruscamente a luglio, poiché i rischi di una recessione estera sono aumentati e la domanda esterna della Cina era chiaramente insufficiente. L'indicatore per i nuovi ordini di esportazione è sceso al minimo da settembre".