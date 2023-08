De Nora, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Industrie De Nora

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 21,80 euro) il suosu, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 , con trend più deboli del previsto a livello di top-line che hanno spinto il secondo trimestre al di sotto delle stime. Inoltre, la società ha confermato i suoi obiettivi di redditività per l'esercizio (18%-19% di margine EBITDA), anticipando che i ricavi potrebbero attestarsi nella parte bassa della precedente guidance di 900-950 milioni di euro.Gli analisti hanno, ipotizzando trend di top line più deboli, in parte controbilanciati da margini migliori. Il taglio medio nell'EPS FY23-25 è stato di circa l'1,5%. Guardando al FY23, prevedono ricavi per 901 milioni di euro e 178 milioni di euro di adj. EBITDA."Dall'IPO dello scorso anno, De Nora ha rapidamente ottenuto una valutazione best-in-class nello spazio industriale, con il mercato che ha premiato il suo ineguagliabile profilo di rischio-rendimento nell'attraente spazio Green H2 - si legge nella ricerca - Nonostante la volatilità trimestrale dei risultati operativi, notiamo che l'si è già trasformato in consistenti ordini in ETr, migliorando la visibilità sulla materializzazione della pipeline "Hot Deals" da 3 GW anticipata lo scorso marzo".Detto questo, la società "continua a navigare attraverso un anno di transizione e riteniamo che siaper sbloccare un ulteriore rialzo rispetto agli attuali multipli", viene sottolineato.