Diageo, risultati annuali in crescita nonostante calo dei volumi

Diageo

(Teleborsa) -, colosso britannico operante nel settore delle bevande alcoliche, ha registratodi 17,1 miliardi di sterline nell', in aumento del 10,7% rispetto all'esercizio precedente, riflettendo principalmente la forte crescita organica delle vendite nette e gli impatti favorevoli dei cambi esteri. Le vendite nette organiche sono cresciute del 6,5%. Il prezzo/mix di 7,3 punti percentuali riflette un elevato contributo a una cifra del prezzo e della premiumizzazione. Il volume è diminuito del 7,4% e il volume organico è diminuito dello 0,8%. L'agli azionisti della controllante è stato di 3,7 miliardi di sterline (+15%), mentre l'è aumentato del 17,6% a 164,9 pence."Abbiamo ottenutoper l'intero anno fiscale 2023, con una crescita organica delle vendite nette del 6% e una crescita organica dell'utile operativo del 7%, entrambi all'interno della nostra guida a medio termine - ha commentato la- Abbiamo ampliato il margine operativo organico di 15 punti base in un, pur continuando a investire nel business. Questi risultati dimostrano la capacità di Diageo di fornire costantemente prestazioni resilienti, anche in ambienti macro difficili"."Nell'anno fiscale 2023, abbiamo guidato una crescita organica delle vendite nette a due cifre in scotch, tequila e Guinness, con i nostridelle vendite nette - ha aggiunto - Abbiamo realizzato una forte crescita in quattro delle nostre cinque regioni, con Europa e Asia Pacifico in crescita a due cifre. Il Nord America ha registrato una performance stabile poiché l'industria statunitense degli alcolici ha continuato a normalizzarsi dopo la pandemia".