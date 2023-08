EGM, La SIA chiude book in anticipo. Forte interesse da investitori esteri

(Teleborsa) - La SIA, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche ha chiuso anticipatamente il book in data 31 luglio, grazie al forte interesse espresso dagli investitori già nelle prime ore del bookbuilding, avviato lo scorso 25 luglio.L’ammissione è prevista per lunedì 7 agosto ed il, ha dichiarato: "Siamo estremamente, che conferma quanto già evidenziato in fase di roadshow. Riteniamo che, oltre al settore di appartenenza, siano state particolarmente apprezzate la nostra costante tensione all’innovazione e la cura di una struttura organizzativa estremamente efficiente, costruita replicando (anche nella delega manageriale) quella delle multinazionali dalle quali proveniamo. Ad esempio, siamo stati fra i first mover nel Paese nell’introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling), che oggi rappresenta il paradigma del nostro settore".Nell’ultimo triennio ildi La SIA è cresciuto di oltre il 36%, raggiungendo un volume d’affari () pari a 15,5 milioni ed undel 22,6% nell’ultimo esercizio. A marzo di quest’anno il backlog della Società ammontava a oltre 27,1 milioni di euro.Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan La SIA è assistita da: illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Rewind (Advisor Finanziario), Gianni & Origoni (Deal Counsel), BDO Italia (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), Alessandra Paolantoni (Advisor Fiscale), Twister Communications Group (Advisor Investor & Media Relations).