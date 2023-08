ENAC, transitati per gli aeroporti oltre 89 milioni passeggeri (+29%)

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2023 sono transitati per gli aeroporti italianirispetto al 2022. Il traffico aereo registra così una forte ripresa che(2019). Icomplessivi sono stati 741.247 con unrispetto al 2022. E' quanto emerge dall'che ha pubblicato i Dati di Traffico dei primi sei mesi del 2023.Negli aeroporti italiani da rotte nazionali e internazionali i passeggeri transitati sono stati 89.303.818 di cui 31,9 milioni relativi al trafficoe 57,4 milioni riguardanti quelloIn aumento anche lache passa dai 103 del 1° semestre 2022 ai 114 del 2023 con un incremento pari a circa +11%.Ilregistrarispetto al 2022, ma in linea con quanto verificato in altri comparti del commercio internazionale anche a causa dell’attuale scenario di incertezza geopolitica globale.