Esprinet, closing acquisto distributore spagnolo Lidera Network

Esprinet

(Teleborsa) -, Gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha proceduto in data odierna all’acquisto, del 100% del capitalesociale Lidera Network, società di diritto spagnolo, con una branch in Portogallo, attiva dal 1999 nella distribuzione di soluzioni software in ambito Cybersecurity.L’esecuzione dell’accordo era soggetta alle condizioni di prassi applicate ad analoghe operazioni, fra cui il conseguimento dell’autorizzazione all’acquisizione da parte dell’Anti-Trust spagnola.Il, pari a 5,6 milioni di euro e soggetto a meccanismi di aggiustamento azionabili entro un anno, è stato interamente corrisposto in data odierna per cassa.L'operazione è coerente con la strategia di Esprinet di consolidare la propria leadership nel SudEuropa nel comparto delle Advanced Solution, affermandosi nel suo ruolo di tech enabler a valore aggiunto.Con questa acquisizione, che fa seguito a quella di Bludis in Italia, le competenze specialistiche dei professionisti di Lidera rafforzeranno il team internazionale di V-Valley, che nel Gruppo si occupa dello sviluppo del business delle Solutions, presentandosi come centro di eccellenza in ambito Cybersecurity.