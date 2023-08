Eventi e scadenze dell'1 agosto 2023

Martedì 01/08/2023

(Teleborsa) -- Bilancio finanza pubblica della Francia- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti09:00 -- Nell'Aula di Montecitorio si svolgono le comunicazioni del governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Interviene il Mnistro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto10:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie della Camera svolge l'audizione del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni13:30 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - Copasir - svolge l'audizione dell’amministratore delegato e direttore generale dell'Enel, Flavio Cattaneo14:30 -- La Presentazione dei Risultati semestrali 2023, si terrà presso la sede Cassa Depositi e Prestiti a Roma. Saranno presenti il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco20:00 -- A Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge svolge l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Giacomo Lasorella,- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H23 e conference call- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo15:45 -- Appuntamento: Conferenza stampa online per la presentazione dei risultati finanziari del I semestre 2023. La conferenza sarà presieduta da Alessandro Foti, AD e DG FinecoBank