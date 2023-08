Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso. Sui mercati pesa la lettura dell'indice definitivo Purchasing Managers' Index (PMI) per la zona euro che ha accertato la contrazione dell'attività manifatturiera, a luglio, al ritmo più rapido dal maggio 2020 a causa di un crollo della domanda nonostante le fabbriche abbiano tagliato i prezzi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.943,6 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 81,5 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +165 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,17%.scende dell'1,26%, tentenna, che cede lo 0,43%, e calo deciso per, che segna un -1,22%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,97%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 31.375 punti, in calo dello 0,96%.Variazioni negative per il(-0,82%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,65%),(+1,52%),(+0,94%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,76%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,39%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,20%.del FTSE MidCap,(+3,58%),(+2,72%),(+2,47%) e(+1,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,82%.Scende, con un ribasso del 4,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,04%.