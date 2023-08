Itway, partnership strategica con Quest Software in ambito Cyber Resiliency

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha stretto una. Quest Software è una società di software con sede in California che fornisce servizi di gestione del cloud, software as-a-service, sicurezza, mobilità e backup/ripristino. Fondata nel 1987, vanta attualmente 130.000 clienti in oltre 100 paesi, coprendo il 95% delle aziende Fortune 500.Grazie alla partnership, Itway prevede, operando nei settori Banche e Assicurazioni, Sanità, Energia, Istruzione e Pubblica Amministrazione."L'accordo di partnership con il leader di segmento Quest Software rappresentaconsentendoci di arricchire la nostra offerta Itway Security 360 con servizi esclusivi e competenze uniche ad alto valore aggiunto - ha commentato il- Le competenze dei nostri Cyber Security team, insieme alle soluzioni fornite da Quest Software rappresentano un elemento distintivo nell'ambito della resilienza informatica che permetterà ai nostri clienti di preservare gli asset aziendali, mettendo in condizione di continuare a operare in qualsiasi situazione".