iVision Tech ammessa a negoziazioni su Euronext Growth Milan. Debutto il 3 agosto

(Teleborsa) -, PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing Made in Italy attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, ha ottenuto l'ok da Borsa Italiana all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant iVision Tech 2023-2026” su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.La società ha registrato una domanda pari a 2,4x volte l’obiettivo di raccolta prefissato, concludendo con grande successo il collocamento.Ladelle azioni ordinarie e dei Warrant è fissata per il 3 agosto 2023., dichiara: “Con la quotazione si compie un, che negli ultimi anni sta conseguendo traguardi sempre più importanti. L’accesso al mercato dei capitali è una tappa fondamentale che vediamo come di ulteriore slancio per, non solo organica, ma anche iniziando a valutare opportunità strategiche di sviluppo per linee esterne. Ci tengo a ringraziare lo splendido gruppo di persone che ci ha consentito ad oggi di portare avanti il nostro progetto con coesione e coerenza d’intenti, così come gli investitori che hanno dimostrato grande interesse verso la Società, vedendo forti potenzialità nel piano di crescita prospettato e dal quale siamo convinti di poter ottenere ottime soddisfazioni nel corso del tempo"., aggiunge: “Il traguardo raggiunto oggi è ilche ha permesso di rilanciare l’azienda e portarla in Borsa in poco più di due anni. È il suggello di un sogno che abbiamo condiviso con tutto il personale e che vuole essere l’inizio di un lungo percorso di crescita da fare insieme, perché crediamo fortemente che con la collaborazione di tutti sarà possibile realizzare grandi progetti. Un grazie particolare va anche ai nostri clienti, che da subito hanno creduto nella Società e si sono affidati alla serietà e alla professionalità che cicontraddistinguono. Non possiamo nominarli per questioni di riservatezza, ma a loro va il nostro più sincero ringraziamento per averci permesso di crescere”.L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento privato rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, e a investitori professionali di complessive n. 1.738.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da apposito aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a Euro 1,15 per azione, per un controvalore totale di circa Euro 2 milioni, corrispondente a una capitalizzazione di mercato della Società - post aumento di capitale - pari a circa Euro 8,0 milioni.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di iVision Tech ammonta a Euro 1.734.625 ed è composto da n. 6.938.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa Euro 8,0 milioni con un flottante pari al 25,06%.