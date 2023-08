La Freccia di agosto in bilico fra stravaganza e tradizione

(Teleborsa) - Un agosto caratterizzato da eventi estremi e da storie estreme anche per, il magazine di FS Italiane da sfogliare e leggere in formato digitale su FSNews e sui social del Gruppo, e in copia cartacea sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub delle principali stazioni italiane.Il, appunto, vive, raccontando storie estreme e storie di raffinato equilibrio: dalle manifestazioni sportive al limite della resistenza umana, come, che prevede 170 chilometri di corsa intorno al Monte Bianco, all’eleganza del mestiere di artigiano, raccontato dagliriuniti nell’associazione le Mani di Napoli.E poi tante storie di persone "comuni" a cui si affiancano quelli dei protagonisti dello spettacolo, della cultura e dello sport.Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone del, che si esibirà alcon lo show Tutti per uno, di cui Frecciarossa è il treno ufficiale.Nella sezione interviste, nuovo direttore del MAXXI di Roma,, primatista indoor italiana nel salto in lungo, che si prepara a indossare la maglia della Nazionale di atletica, di cui Frecciarossa è partner, ai Mondiali di Budapest., con tanti fantastici luoghi consigliati dal magazine:, alla ricerca dei panorami italiani che ricordano città estere o luoghi esotici, o lungo la, tra Cecina, Baratti e Populonia, e, per scoprire Santa Maria del Cedro, Diamante e Scalea.E poi ci sono storie capaci di costruire un mosaico di umanità mai scontato, come il, che offre ai detenuti una possibilità di riscatto attraverso l’arte della panificazione. Da segnalare anchedi grande impatto, fra trasgressioni e ritualità estreme, come quelli dedicati all, in mostra a Bologna, e quelli dei, esposti ad Aosta.