Lindbergh finalizza acquisizione del ramo d'azienda Gatti Ermanno Sas

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato che è avvenuto il, secondo quanto previsto in sede di accordo preliminare (accordo annunciato lo scorso 28 giugno ).In particolare, attraverso la propria controllata Smit, ha acquisito il 100% della NewCo in cui Gatti Ermanno SAS ha conferito il ramo d'azienda dedito all’attività di assistenza di impianti termici e termoidraulici. Ildell'operazione è pari aL'operazione si inserisce nelladel gruppo Lindbergh volta a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica, nel settore della termoidraulica, su tutto il territorio nazionale.