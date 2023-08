Materie prime critiche, Urso incontra rappresentanza australiana Altamin

(Teleborsa) -a Palazzo Piacentini una, società mineraria australiana che opera anche nel nostro Paese, attraverso le controllate italiane, nell'esplorazione e nelloL'azienda - ricorda una nota del Mimit - è attiva in diversi progetti di esplorazione in, per avviare l’estrazione diLa delegazione di Altamin, composta dal Managing Director,, dalla Regulatory coordinator,, e dal Senior project manager,, ha illustrato al Ministro il, con particolare riferimento all’approvvigionamento diper l’industria italiana, e approfondito il, in provincia Bergamo."L’Italia annovera ben 16 tra le 34 materie prime considerate critiche dall’Unione Europea. Si tratta di elementi necessari alla duplice transizione, ecologica e digitale, cruciali per l’industria italiana per una maggior indipendenza nella produzione delle batterie elettriche e dei pannelli solari", ha dichiarato Urso, aggiungendo "stiamo lavorando per sostenere la produzione mineraria italiana, per attrarre gli investimenti stranieri in questo comparto anche alla luce delle nuove tecnologie in campo estrattivo".