Mercato americano positivo in attesa di trimestrali tech e dati occupati

(Teleborsa) -, con il, che termina a 35.560 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.589 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); come pure, sulla parità l'(+0,1%). Durante la settimana sono attesti importanti risultati aziendali e dati economici chiave, che potrebbero avere un peso sulle prossime mosse della Federal Reserve. Sul fronte societario,completeranno la stagione delle trimestrali delle Big Tech.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,00%),(+0,56%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-0,79%) e(-0,46%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+3,20%),(+3,02%),(+2,09%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,88%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.(+4,43%),(+4,04%),(+3,82%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,92%.scende del 2,88%.Calo deciso per, che segna un -2,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,11%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 46,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 46,5 punti; preced. 46 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 497K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -71K barili; preced. -600K barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 40,71K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,1%; preced. -2,1%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (preced. 4,2%).