Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Prima seduta di agosto all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui dato macro, in particolare sul PMI manifatturiero finale di luglio, l’ISM manifatturiero e, in vista del rapporto di venerdì sul mercato del lavoro americano. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali, aspettando i conti di Apple e Amazon, in uscita giovedì a mercati chiusi.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.630 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.580 punti. In frazionale calo il(-0,4%); pressoché invariato l'(-0,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-0,60%),(-0,50%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,20%),(+3,02%),(+2,09%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.(+4,44%),(+4,04%),(+3,89%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,91%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,20%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.