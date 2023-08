SACE insieme alla Fondazione Tor Vergata

(Teleborsa) -siglano l’intesa per sviluppare un programma di formazione dedicato alle imprese, soprattutto PMI, sull’innovazione dei processi aziendali, sulle tematiche ESG e sull’internazionalizzazione. L'accordo, firmato daAmministratore Delegato di SACE e daPresidente della Fondazione Tor Vergata, si inserisce nel più ampio progetto della SACE Academy, l'hub accademico di SACE Education per offrire alle aziende italiane, percorsi formativi e di confronto, specializzati in tema di export e di internazionalizzazione, programmi di accompagnamento verso le strategie green, digitali e di innovazione aziendale.La collaborazione - spiega la nota -l’erogazione congiunta di formazione executive nei settori del lifelong learning, rivolta a figure aziendali e futuri manager intercettati tramite i circuiti SACE e dell’Università Tor Vergata; lo sviluppo di momenti di incontro, workshop tematici e sessioni di approfondimento con aziende selezionate su tematiche di comune interesse; la programmazione di approfondimenti scientifici/attività di ricerca in partnership con gli Osservatori di Tor Vergata. Ad esempio l’Osservatorio Riccardo Faini che promuove iniziative di ricerca e borse di studio in merito a temi economici interni e internazionali; l’Osservatorio Materie Prime a disposizione non solo delle industrie utilizzatrici, ma anche delle Istituzioni per migliorare e tutelare la competitività del sistema produttivo italiano; oppureche vedono l’investimento in formazione un driver fondamentale per affrontare e vincere le sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione aziendale - dichiaraPresidente Fondazione Tor Vergata – Siamo molto felici della collaborazione con SACE, che si inserisce tra le principali strategie legate alla Terza Missione rafforzando il contributo che l'Università di Tor Vergata offre allo sviluppo socio-economico del Paese".per supportare i processi di internazionalizzazione e crescita sostenibile delle aziende - ha dichiaratoAmministratore Delegato di SACE - In un contesto globale sempre più complesso puntiamo a rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione delle imprese, in particolare PMI, e noi di SACE lo facciamo insieme a realtà prestigiose del mondo accademico come la Fondazione Tor Vergata. Questo ci permette non solo di rafforzare la cultura dell’export,