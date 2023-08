Toyota, boom di vendite e utili grazie alla debolezza dello yen

(Teleborsa) -dell'anno fiscale 2023/2024 cn unattribuibile agli azionisti indi yen, mentre ldi yen. Un risultato quest'ultimo che supera ampiamente la media delle attese degli analisti pari a 945 milioni e che è stato favorito dalla crescita delle vendite, dalla debolezza dello yen e dall'aumento della produttività.La casa d'auto giapponesedi yen per l'anno in corso, ma non esclude una review dela guidance in occasione dei risultati semestrali.