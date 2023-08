Trimestre anti-inflazione, Italgrob: “Bene iniziativa per sostenere consumi e carrello spesa”

(Teleborsa) -la Federazione Italiana dei Distributori Horeca,romossa dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che ha lo scopo di contenere la pressione inflattiva che continua a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie”. Lo dichiara in una nota il Presidente Italgrob,in merito all’iniziativa del Governo di dar vita ad un paniere di prezzi calmierati.“Nonostante i dati pubblicati dall’Istat, che fotografano una inflazione in diminuzione,serviamo che i consumi interni rimangono ancora deboli, segno evidente che l’inflazione sta pesando, e tanto, su famiglie e cittadini. Italgrob – aggiunge Portaccio – in questi ultimi mesi, grazie alle 3.800 imprese del comparto distributivo, è riuscita a contenere l’aumento dei prezzi al consumo anche andando ad incidere sulle marginalità operative, evitando così che l’aumento dei prezzi venisse scaricato sui consumatori finali”.ed è perciò necessario che anche l’industria produttiva e le imprese del settore possano trovareconclude Portaccio.